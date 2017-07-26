 ترامب يٌعلن تعهد " آبل " ببناء 3 مصانع في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

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ترامب يٌعلن تعهد ” آبل ” ببناء 3 مصانع في أمريكا

ترامب يٌعلن تعهد ” آبل ” ببناء 3 مصانع في أمريكا
واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في حوار لصحيفة ” وول ستريت جورنال ” أن المدير التنفيذي لشركة ” آبل ” (AAPL.O) ” تيم كوك ” تعهد له ببناء ثلاثة مصانع جديدة في الولايات المتحدة.

وقال ” ترامب “: ” تحدثت للسيد (كوك) ووعدني ببناء ثلاثة مصانع كبيرة..كبيرة..كبيرة ” .

يُذكر أن ” ترامب ” قد تعهد في حملته الانتخابية بتوطين الوظائف في بلاده وتوفير ملايين فرص العمل للأمريكيين وعول على شركات مثل ” آبل “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5768 ] نشر منذ 11 دقيقة

خل شركة البل🐪إأنا آموووت وأإعرف مين قضم التوفاحةة🍏🤔🤔

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