ترامب يٌعلن تعهد " آبل " ببناء 3 مصانع في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب يٌعلن تعهد ” آبل ” ببناء 3 مصانع في أمريكا
كشف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في حوار لصحيفة ” وول ستريت جورنال ” أن المدير التنفيذي لشركة ” آبل ” (AAPL.O) ” تيم كوك ” تعهد له ببناء ثلاثة مصانع جديدة في الولايات المتحدة.
وقال ” ترامب “: ” تحدثت للسيد (كوك) ووعدني ببناء ثلاثة مصانع كبيرة..كبيرة..كبيرة ” .
يُذكر أن ” ترامب ” قد تعهد في حملته الانتخابية بتوطين الوظائف في بلاده وتوفير ملايين فرص العمل للأمريكيين وعول على شركات مثل ” آبل “.
💙د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5768 ] نشر منذ 11 دقيقة
خل شركة البل🐪إأنا آموووت وأإعرف مين قضم التوفاحةة🍏🤔🤔