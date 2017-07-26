ترامب يٌعلن تعهد " آبل " ببناء 3 مصانع في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في حوار لصحيفة ” وول ستريت جورنال ” أن المدير التنفيذي لشركة ” آبل ” (AAPL.O) ” تيم كوك ” تعهد له ببناء ثلاثة مصانع جديدة في الولايات المتحدة.

وقال ” ترامب “: ” تحدثت للسيد (كوك) ووعدني ببناء ثلاثة مصانع كبيرة..كبيرة..كبيرة ” .

يُذكر أن ” ترامب ” قد تعهد في حملته الانتخابية بتوطين الوظائف في بلاده وتوفير ملايين فرص العمل للأمريكيين وعول على شركات مثل ” آبل “.