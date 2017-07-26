شرطة الرياض تطيح بوافدين قتلا آخر - صحيفة صدى الالكترونية

شرطة الرياض تطيح بوافدين قتلا آخر
نقلت فرق الهلال الأحمر شخصاً في حالة حرجة ومصاب في رأسه ويديه بجروج وتم اسعافه لمستشفي الايمان العام.
قال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 27/10/1438هـ ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغ غرفة عمليات دوريات الأمن عن مباشرة احدى فرق هيئة الهلال الأحمر لحالة شخص بحاله حرجة .
وأضاف المتحدث الاعلامي على الفور تم مباشرة رجال الضبط الجنائيللحادث وبالتوجه للمستشفى و بسماع أقوالمجني عليه تبين أنه آسيوي في العقد الرابع من العمرأفاد بقيام شخصين مجهولين بالاعتداء عليه أثناء تواجده في مقر عمله بسلاح أبيض و سرقة مبلغ مالي و ارتكاب الفرار على متن سيارة صغير اللون فضي.
وتابع أنه تم التعميم على الأشخاص و المركبه بحسب الأوصاف المتاحه ، و في وقت لاحق من مساء اليوم نفسه تبلغ المركز عن وفاة المجني عليه متأثراً باصابته .
وأردف أنه بإجراء البحث والتحري والتقصي في مختلف الاتجاهات أسفرت الجهود المبذولة عن توفر معلومات تشير الى تورط شخصين من جنسية عربية في الحادثة و بتكثيف البحث والتحري عنهما ومسح و تمشيط الأماكن المتوقع تواجدهما بها تم رصد أحدهما وضبطه في احدى نقاط التفتيش على طريق ” الرياض – الطائف ” وبضبطه و سماع أقواله قام بالدلالة على شريكه الآخر اللذي تم ضبطه في وقت لاحق وبمناقشتهما أقرا بما نسب اليهما
وتم إتخاذ كافة الإجراءات بحقهم.
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