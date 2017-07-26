شرطة الرياض تطيح بوافدين قتلا آخر - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نقلت فرق الهلال الأحمر شخصاً في حالة حرجة ومصاب في رأسه ويديه بجروج وتم اسعافه لمستشفي الايمان العام.

قال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 27/10/1438هـ ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغ غرفة عمليات دوريات الأمن عن مباشرة احدى فرق هيئة الهلال الأحمر لحالة شخص بحاله حرجة .

وأضاف المتحدث الاعلامي على الفور تم مباشرة رجال الضبط الجنائيللحادث وبالتوجه للمستشفى و بسماع أقوالمجني عليه تبين أنه آسيوي في العقد الرابع من العمرأفاد بقيام شخصين مجهولين بالاعتداء عليه أثناء تواجده في مقر عمله بسلاح أبيض و سرقة مبلغ مالي و ارتكاب الفرار على متن سيارة صغير اللون فضي.

وتابع أنه تم التعميم على الأشخاص و المركبه بحسب الأوصاف المتاحه ، و في وقت لاحق من مساء اليوم نفسه تبلغ المركز عن وفاة المجني عليه متأثراً باصابته .

وأردف أنه بإجراء البحث والتحري والتقصي في مختلف الاتجاهات أسفرت الجهود المبذولة عن توفر معلومات تشير الى تورط شخصين من جنسية عربية في الحادثة و بتكثيف البحث والتحري عنهما ومسح و تمشيط الأماكن المتوقع تواجدهما بها تم رصد أحدهما وضبطه في احدى نقاط التفتيش على طريق ” الرياض – الطائف ” وبضبطه و سماع أقواله قام بالدلالة على شريكه الآخر اللذي تم ضبطه في وقت لاحق وبمناقشتهما أقرا بما نسب اليهما

وتم إتخاذ كافة الإجراءات بحقهم.