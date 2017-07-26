٧ جرامات حشيش توقف مواطن في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الأربعاء القبض على راكب سعودي حاول تهريب قطعة من مخدر الحشيش بوزن 7 جم داخل علبة سجائر لدى سفره إلى السعودية وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة .

وقالت مصادربالمطار: أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران نسمة المتجهة إلى السعودية إشتبه رجال الأمن فى علبة سجائر بصحبة الراكب السعودي ” م . ع ” وبفتحها تبين وجود قطعة من مخدر الحشيش بوزن 7 جرامات وأقر الراكب بحيازته للمخدرات للإستخدام الشخصى وتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .