٧ جرامات حشيش توقف مواطن في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

٧ جرامات حشيش توقف مواطن في مطار القاهرة
ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الأربعاء القبض على راكب سعودي حاول تهريب قطعة من مخدر الحشيش بوزن 7 جم داخل علبة سجائر لدى سفره إلى السعودية وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة .
وقالت مصادربالمطار: أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران نسمة المتجهة إلى السعودية إشتبه رجال الأمن فى علبة سجائر بصحبة الراكب السعودي ” م . ع ” وبفتحها تبين وجود قطعة من مخدر الحشيش بوزن 7 جرامات وأقر الراكب بحيازته للمخدرات للإستخدام الشخصى وتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينه
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9599 ] نشر منذ 2 ساعتين
امين
رعد[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعينه -بعض الاشياء الواحد يبتعد عنها قدر المستطاع- الحشيش والحبوب وما شابهها نشبه ونكبه حتى ماحد له وجه يتوسط فيها حتى لو كان الشخص وقع فيها لاول مره وان كانت استعمال شخصي- اللخه يكفينا وياكم شرها-
المــالكي[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 1 ساعة
رايح تفسد برا وجايب الفساد معك للبلاد ,, سلامات ايها الحشاش
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3821 ] نشر منذ 1 ساعة
ويقولون ليش اولياء الأمور يشرطون على الشباب اللي يبي يتزوج عدم السفر برا البلد والله من البلاوي اللي يسوونها بالسفر خاصة المنكرات وكبائر الذنوب مسافر عشان يتعاطى ويجيب بلاويه معه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 30 دقيقة
الحين اضرب فول وكجمغلي ونام بالقسم