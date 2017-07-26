منصور بن مقرن: سنستفيد من حراك " أبها عاصمة السياحة العربية " لتحقيق سياحة مستدامة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة عسير ، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، أنه سيتم العمل على الاستفادة من الحراك السياحي الكبير، الذي واكب احتفالات مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م ، لتحقيق سياحة مستدامة على مدار العام في المنطقة ، وذلك من خلال وضع خطط واضحة عبر الاجتماع مع أمين المنطقة ومحافظي المحافظات ورؤساء البلديات والجهات المعنية، مشددًا سموه على أهمية أن يكون شباب وشابات المنطقة هم المحور الأساس الذي تقوم عليه السياحة التي باتت جزءًا من استراتيجية رؤية المملكة 2030، من خلال صناعتها بأفكارهم وإبداعاتهم مع إشراك جميع الفئات السنية والأخذ بعين الاعتبار عاداتنا وتقاليدنا.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء اليوم لعدد من المعارض الفنية في مركز الملك فهد الثقافي ” قرية المفتاحة ” ومهرجان الأسرة والطفل ، وتجوله بشارع الفن الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان ” أبها يجمعنا “.

وبدأ سمو الأمير منصور بن مقرن جولته بالاطلاع على محتويات شارع الفن الذي يحتوي على أكثر من ٢٠ معرضًا فنيًا ، شارك فيها مجموعة من فناني وفنانات المنطقة، إضافة إلى الحاضنة الفنية للأطفال ، ومنطقة المطاعم والمقاهي على امتداد الشارع .

ثم تجول سموه بالباص السياحي في منطقة الفعاليات بقرية المفتاحة، وشاهد عرضًا عن التحديث الذي شمله بإيجاد 3 باصات، رفعت الطاقة الاستيعابية من 120 إلى 187 راكبًا في الساعة ، والخدمات المقدمة عبره كالتحدث ب ٨ لغات عالمية، والتعرف على كافة المواقع والأحداث التاريخية التي مرت بها، مع بث معلومات عن السلامة المرورية، إلى جانب شاشات العرض ال3 للغرض ذاته ، ونظام الواي فاي والجي بي إس.

عقب ذلك زار سمو نائب أمير المنطقة مسرح المفتاحة وشاهد عرًضا مسرحيًا قصيرًا ، كما افتتح معرض فناني وفنانات قرية المفتاحة التشكيلية الذي شارك فيه 25 فنانًا وفنانة بـ 65 لوحة تنوعت بين المدارس التأثيرية والتجريدية والتعبيرية والخط

العربي.

إثر ذلك، دشن سموه مقر نادي عسير الفوتوغرافي ومعرضه المتجدد بالقرية

الذي يحوي أعمال 36 فنانًا وفنانة، مطلعًا على عرض عن جهود أكثر من 500 فوتوغرافي وفوتوغرافية منهم 350 فوتوغرافًيا و150 فوتوغرافية.

وتجول سمو الأمير منصور خلال زيارته لقرية المفتاحة على معرض ذاكرة عسير البصرية ” شوفة ” الذي يضم 34 صورة توثق مراحل مهمة من تاريخ المنطقة، ومراسم الفنانين ال12 والمرسم الضوئي وأركان الحرفيين ال12، ومتحف الحضارات الذي يحوي 10 قطعٍ تراثية.

من جهته، ثمن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام

مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة دعم واهتمام ومتابعة سمو الأمير منصور بن مقرن بمهرجان أبها يجمعنا في إطار إشرافه العام عليه، وكافة ما يقوم به لهذا الغرض، متطلعًا إلى موسم سياحي يحقق فيه الهدف المنشود، لاسيما أن أبها تحتفي بلقب عاصمة السياحة العربية.

بدوره، أكد مدير مركز الملك فهد الثقافي عوض زارب أن زيارة سمو نائب أمير المنطقة للمركز ولقاءه بكافة الفنانين والفنانات كان له أثر معنوي كبير على أنفسهم، مشيرًا إلى أن المركز ومنسوبيه يتطلعون إلى إحداث حراك أكبر خلال الفترة المقبلة.