مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج الدورات الفنية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد السعران(صدى):

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني اليوم الأربعاء ١٤٣٨/١١/٣هـ بتخريج عدد من الدورات الفنية بحضور سعادة مساعد قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العميد/ فهد بن محمد الشريف وقادة وحدات سلاح الإشارة وكانت النتيجة على النحو التالي: دورة فني الأجهزة اللاسلكية الميدانية رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول أحمد بن يحيى عياشي التقدير جيد جداً دورة .

فني الأجهزة اللاسلكية الإستراتيجية التردد العالي رقم ١-٣٧/٣٨ الأول/ جندي أول محمد بن جبر الحربي التقدير جيد جداً .

دورة فني نظام الناقل الرقمي رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول فيصل بن علي القحطاني التقدير ممتاز.

دورة فني المعدات الطرفية رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول محمد بن فهيد السبيعي التقدير ممتاز .

دورة فني جهاز اللاسلكي الآمن المتنقل رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول محمد بن يحيى عبدلي التقدير جيد جداً .

كما ألقى سعادة مساعد قائد سلاح الإشارة كلمة لمنسوبي المدرسة والخريجين هنأ فيها الخريجين.