 مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج الدورات الفنية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج الدورات الفنية

مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج الدورات الفنية

مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج الدورات الفنية
محمد السعران(صدى):

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني اليوم الأربعاء ١٤٣٨/١١/٣هـ بتخريج عدد من الدورات الفنية بحضور سعادة مساعد قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العميد/ فهد بن محمد الشريف وقادة وحدات سلاح الإشارة وكانت النتيجة على النحو التالي: دورة فني الأجهزة اللاسلكية الميدانية رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول أحمد بن يحيى عياشي التقدير جيد جداً دورة .
فني الأجهزة اللاسلكية الإستراتيجية التردد العالي رقم ١-٣٧/٣٨ الأول/ جندي أول محمد بن جبر الحربي التقدير جيد جداً .
دورة فني نظام الناقل الرقمي رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول فيصل بن علي القحطاني التقدير ممتاز.
دورة فني المعدات الطرفية رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول محمد بن فهيد السبيعي التقدير ممتاز .
دورة فني جهاز اللاسلكي الآمن المتنقل رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول محمد بن يحيى عبدلي التقدير جيد جداً .
كما ألقى سعادة مساعد قائد سلاح الإشارة كلمة لمنسوبي المدرسة والخريجين هنأ فيها الخريجين.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *