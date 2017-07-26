مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج الدورات الفنية - صحيفة صدى الالكترونية

مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج الدورات الفنية
احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني اليوم الأربعاء ١٤٣٨/١١/٣هـ بتخريج عدد من الدورات الفنية بحضور سعادة مساعد قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني المكلف العميد/ فهد بن محمد الشريف وقادة وحدات سلاح الإشارة وكانت النتيجة على النحو التالي: دورة فني الأجهزة اللاسلكية الميدانية رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول أحمد بن يحيى عياشي التقدير جيد جداً دورة .
فني الأجهزة اللاسلكية الإستراتيجية التردد العالي رقم ١-٣٧/٣٨ الأول/ جندي أول محمد بن جبر الحربي التقدير جيد جداً .
دورة فني نظام الناقل الرقمي رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول فيصل بن علي القحطاني التقدير ممتاز.
دورة فني المعدات الطرفية رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول محمد بن فهيد السبيعي التقدير ممتاز .
دورة فني جهاز اللاسلكي الآمن المتنقل رقم ١-٣٨/٣٧ الأول/ جندي أول محمد بن يحيى عبدلي التقدير جيد جداً .
كما ألقى سعادة مساعد قائد سلاح الإشارة كلمة لمنسوبي المدرسة والخريجين هنأ فيها الخريجين.
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