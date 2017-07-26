أمير الباحة يوجه بشراء منتجات الأسر المنتجة بالقرى - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني (صدى):

في لفتة تشجيعية وانسانية من قبل سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود ، تكفل سموه بشراء كافة منتجات الأسر المنتجة بمحافظة القرى،وذلك استمراراً لدعمه المتواصل لبرامج الأسر المنتجة بمنطقة الباحة بشكل عام .

جاء ذلك أثناء جولة سموه الكريم مساء امس الثلاثاء لمحافظة القرى، حيث زار مقر الأسر المنتجة بمنتزه الثروة الوطني، وأطلع على أركان البيع للأسر المنتجة وما تقدمة تلك الأسر من منتوجات مختلفة من المأكولات والنسيج وخلافها.

يذكر أن مبادرة الأمير حسام بن سعود، بشراء معروضات الأسر المنتجة بمحافظة القرى تعد الثانية خلال أقل من شهر .