معارض قطري لـ" الحرس الأميري ": أحلقوا شواربكم أيها الخدم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

وجه المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، رسالة شديدة اللهجة إلى الحرس الأميري، واصفا إياهم بالخدم، مؤكدا أن أول قرار سيتخذ هو حل الحرس الأميري وتسريح الخدام.

وقال الهيل، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أحلقوا شواربكم أيها الخدم في الحرس الأميري، الغازي التركي موجود عندكم ومافيكم رجال فيه حمية، أول قرار سيتخذ هو حل الحرس الأميري وتسريح الخدام “.