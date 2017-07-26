الأرصاد: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والأجزاء الشرقية من منطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وطقس معتدل مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة والطائف. كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك ، في حين يبقى الطقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتكون حالة البحر متوسط الموج .