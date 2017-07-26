بالفيديو.. قطار الحرمين يصل لسرعة 300 كلم/ساعة خلال رحلته التجريبية من جدة إلى المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حرص الإعلامي وليد الفراج، على توثيق مشاركته في رحلة قطار الحرمين التجريبية من مدينة جدة إلى المدينة المنورة بتصوير مقطع فيديو بهاتفه الشخصي، والتي شارك فيها برفقة الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

ونشر الفراج مقاطع الفيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت جوانب من الرحلة التي انطلقت أمس الثلاثاء، للحظة وصول سرعة القطار إلى 300 كيلو متر في الساعة، وتفاعل الركاب معها، إضافة إلى إبراز التحفة المعمارية لمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ