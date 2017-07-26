الإسكان تدرس إطلاع المواطنين على تصاميم وحداتهم قبل تنفيذها - صحيفة صدى الالكترونية

الإسكان تدرس إطلاع المواطنين على تصاميم وحداتهم قبل تنفيذها
كشفت وزارة الإسكان، عن دراسة إمكانية إطلاع المواطنين على تصاميم وحداتهم السكنية قبل البدء في تنفيذها، موضحة أن هذا النظام يسمى البيع على الخريطة وهو حل سريع لتمليك المواطنين.
وأوضح المدير العام لقطاع الشراكات في الوزارة أحمد مندورة، أن المواطن سيدفع مقدما 5% في مرحلة ما قبل التأسيس، مؤكدا أن التصاميم في البيع على الخارطة مختارة بدقة وسيكون بها مساحات تناسب الأسر الكبيرة، سواء كانت شققا أو فيللا، مبيناً أن الفترة المحددة لتسليم المواطن وحدته هي 3 سنوات، ولكن في المشاريع التي بها تقنيات بناء حديثة قد تنخفض إلى 24 شهراً أو أقل، وفقا لصحيفة الحياة.
وأضاف أن آلية إطلاع المستفيد على تصميم الوحدة يبدأ من خلال الترشح لوحدة سكنية، ثم تصله بعدها رسالة نصية لاختيار الوحدة في المدينة التي بها، يزور بعدها الموقع الإلكتروني أو يتصل على الرقم المجاني لاختيار موعد لمعاينة الوحدة، يحصل بعدها على موافقة مبدئية من البنوك لشراء الوحدة بأي فئة سعرية حسب قدرته الشرائية.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارحمونا من احلام اليقظه
طيب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه منتجات البنوك وليس وزارة الاسكان
جود[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام فاضي انا موظفه في الصندوق وكل الكلام كذب
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
وزاره فاشله ع راس وزيرها
الفكر والفكر
لازم تفكر واخرها فكر
مغرد[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 47 دقيقة
ما شا الله بيوت صينيه تصلح للى عنده سواق وخادمه يسكنهم فيها
القرشي[ عدد التعليقات: 1736 ] نشر منذ 5 دقائق
المواطنون درسوا واتخرجوا واتوظفوا واتزوجوا وجابوا عيال وعيالهم كبروا وزوجوهم وصاروا أجداد ووزارة
الإسكان لا زالت تدرس ؟! إلى هاذي الدرجة الوزارة بليدة ماهي قادرة تخلص دراسة .