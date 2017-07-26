الإسكان تدرس إطلاع المواطنين على تصاميم وحداتهم قبل تنفيذها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الإسكان، عن دراسة إمكانية إطلاع المواطنين على تصاميم وحداتهم السكنية قبل البدء في تنفيذها، موضحة أن هذا النظام يسمى البيع على الخريطة وهو حل سريع لتمليك المواطنين.

وأوضح المدير العام لقطاع الشراكات في الوزارة أحمد مندورة، أن المواطن سيدفع مقدما 5% في مرحلة ما قبل التأسيس، مؤكدا أن التصاميم في البيع على الخارطة مختارة بدقة وسيكون بها مساحات تناسب الأسر الكبيرة، سواء كانت شققا أو فيللا، مبيناً أن الفترة المحددة لتسليم المواطن وحدته هي 3 سنوات، ولكن في المشاريع التي بها تقنيات بناء حديثة قد تنخفض إلى 24 شهراً أو أقل، وفقا لصحيفة الحياة.

وأضاف أن آلية إطلاع المستفيد على تصميم الوحدة يبدأ من خلال الترشح لوحدة سكنية، ثم تصله بعدها رسالة نصية لاختيار الوحدة في المدينة التي بها، يزور بعدها الموقع الإلكتروني أو يتصل على الرقم المجاني لاختيار موعد لمعاينة الوحدة، يحصل بعدها على موافقة مبدئية من البنوك لشراء الوحدة بأي فئة سعرية حسب قدرته الشرائية.