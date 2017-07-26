الطيران المدني يكشف حقيقة تخصيص مطارات المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي، أن جميع مطارات المملكة سيتم تخصيصها وتحويلها لشركات خلال العام الجاري.

وأكد التميمي أن الهدف من تخصيص المطارات هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحويل القطاع إلى مركز ربحي يغطي تكاليفه ويكون مصدرَ دخلٍ للجهة المالكة، موضحا أن الهيئة ستتبع 3 طرق ليتم مشروع التخصيص؛ الأولى تحويل المطار إلى شركة مثل ما يحدث بمطار الملك خالد بالرياض، والثانية تتمثل في التشغيل والصيانة مثل ما حدث بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، أما الطريقة الثالثة فهي العمل في نظام البناء والإعادة والتشغيل، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن استراتيجية التخصيص تهدف إلى تحويل جميع المطارات وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل لشركة الطيران المدني القابضة، ثم نقل ملكية الشركة القابضة إلى صندوق الاستثمارات العامة، موضحا أن الجدول الزمني لتخصيص المطارات بالمملكة سيكتمل وفق مراحل على شكل مجموعات، وستكون الهيئة هي الجهة المنظمة والمراقبة لقطاع الطيران في المرحلة المقبلة مع اكتمال التخصيص.