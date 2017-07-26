إصابات واعتقال فلسطيني خلال قمع الاحتلال للمصلين في باب الأسباط - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أصيب عشرات الفلسطينين، مساء أمس الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين المقدسيين فور انتهائهم من أداء صلاة العشاء، في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال باغتت المصلين وهاجمتهم في منطقة باب الأسباط قرب ساحة الغزالي، وشرعت بالاعتداء عليهم بالهراوات وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت ثلاث إصابات إلى المستشفى، من بينها طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات أصيبت بقنبلة صوت بالرأس واليد، وقدمت الإسعاف الأولي لـ13 مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في حين ذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن المقدسي فايز أبو رميلة، واقتادته إلى مركبة عسكرية، خلال قمعها المصلين.