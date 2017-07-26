وزير الإعلام اليمني يثمن دور المملكة في دعم الإعلام الرسمي والأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

بحث وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات اللواء أحمد أنيس أوجه التعاون المشترك بين اليمن ومصر في المجالات المتصلة ببث القنوات الفضائية اليمنية .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير الإرياني قال خلال اللقاء، إننا لن ننسى أبداً ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ووزارة الثقافة والإعلام، وذلك لدعمهم ومساندتهم للإعلام الرسمي والأهلي بعد أن استولت المليشيات الانقلابية على جميع وسائل الإعلام في اليمن ، وسيسجل التاريخ في أنصع صفحاته هذا الموقف الأخوي المشرف.

وأعرب وزير الإعلام اليمني في اللقاء عن تقديره للجهود التي قدمتها (نايلسات) ودعمها لاستمرار بث القنوات الفضائية اليمنية الشرعية بدعم ورعاية كريمة من المملكة العربية السعودية ، منوهاً إلى ضرورة أن يتم العمل على تذليل أي عراقيل أو صعوبات فنية أو مالية تواجه تفعيل العمل المشترك.

من جهته أبدى رئيس مجلس إدارة الشركة المصري للأقمار الصناعية أحمد أنيس ترحيبه بهذه الزيارة واستعداد (نايلسات) للتعاون الدائم مع وسائل الإعلام اليمنية الرسمية والشرعية والعمل على تذليل أي إشكالات او صعوبات تواجه بثها ومعالجة أي إشكاليات فنية او هندسية .