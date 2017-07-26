ترامب يدعم فرض عقوبات قاسية ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن البيت الأبيض عن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقوبات قاسية ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية برغم اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على التشريع.

ومع استمرار التصويت أيد أعضاء المجلس بأغلبية 388 صوتا مقابل اثنين بفضل تأييد قوي من الجمهوريين أنصار ترامب وكذلك من الديمقراطيين.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب، ولم يعلن زعماء مجلس الشيوخ موعد مناقشة مجلسهم لمشروع قانون مجلس النواب.

وقال البيت الأبيض، إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيوقع مشروع القانون، حسب ما أوردت رويترز.