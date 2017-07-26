مقتل جنديين مغربيين في هجوم مسلح ثان في إفريقيا الوسطى - صحيفة صدى الالكترونية

بانغي(صدى):

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ” مينوسكا ” مقتل جنديين مغربيين من القبعات الزرق في كمين نصبه، أمس الثلاثاء، مسلحون من ميليشيا انتي-بالاكا في بانغاسو، في ثاني هجوم دموي يستهدف الكتيبة المغربية في هذه المدينة خلال يومين.

وحسب فرانس برس، قالت البعثة في بيان إن “مينوسكا تأسف لمقتل جنديين إضافيين من القبعات الزرق بعد ظهر الثلاثاء في بانغاسو “.

وأضافت، “هذان الجنديان من كتيبة حفظ السلام المغربية قتلا في كمين نصبه مسلحون مفترضون من انتي-بالاكا وأسفر أيضا عن إصابة جندي آخر من بعثة حفظ السلام بجروح طفيفة”.