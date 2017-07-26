النفط يصعد وسط علامات على تباطؤ الإنتاج - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

صعدت أسعار النفط أكثر من 3%، أمس الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر بعدما تعهدت المملكة بتقييد الصادرات اعتبارا من الشهر القادم للمساعدة في تقليص الفائض في المعروض العالمي من الخام.

ولقيت السوق دعما أيضا بعد أن قالت شركة أناداركو الأميركية لإنتاج النفط يوم الاثنين إنها ستخفض خطط الإنفاق الرأسمالي.

وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.60 دولار أو 3.3 % لتبلغ عند التسوية 50.20 دولار للبرميل وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها خام القياس العالمي مستوى 50 دولارا منذ السادس من يونيو.

وحسب رويترز، صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.55 دولارأو 3.3 % ليسجل عند التسوية 47.89 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل يونيو.