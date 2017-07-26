ترامب: لن ندع الأسد يفلت بجرائمه الفظيعة - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب: لن ندع الأسد يفلت بجرائمه الفظيعة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه لن يدع الرئيس السوري بشار الأسد يفلت بجرائمه الفظيعة ضد الإنسانية، وتعهد بمنع نظامه من شن مزيد من الهجمات الكيميائية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري “لست معجبا بالأسد.. أعتقد بالتأكيد أن ما فعله لهذا البلد والإنسانية فظيع لست شخصا سينظر إلى ذلك ويدعه يفلت مما فعله بعد ما حاول القيام به وما قام به مرارا”.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه صادق ياكذاب والله انك انت والنعم بشار عمله وحده
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 2 ساعتين
النعجه بشار