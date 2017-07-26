القبض على خادمة منزلية قتلت طفلا لبكائه في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكدت مصادر أن شرطة محافظة جدة ألقت القبض على خادمة منزلية لقتلها طفلا لم يتجاوز عمره عامين، معللة سبب فعلتها إلى بكائه.

وأوضحت المصادر أن الطفل توفي نتيجة إصابته بنزيف داخلي جراء تعرضه لعنف، فيما لم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن أي بيان حول ملابسات وتفاصيل الواقعة.