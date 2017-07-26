القبض على خادمة منزلية قتلت طفلا لبكائه في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على خادمة منزلية قتلت طفلا لبكائه في جدة
أكدت مصادر أن شرطة محافظة جدة ألقت القبض على خادمة منزلية لقتلها طفلا لم يتجاوز عمره عامين، معللة سبب فعلتها إلى بكائه.
وأوضحت المصادر أن الطفل توفي نتيجة إصابته بنزيف داخلي جراء تعرضه لعنف، فيما لم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن أي بيان حول ملابسات وتفاصيل الواقعة.
همس ~[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله ~
طير من طيور الجنه ~
وعسى ربي يصبر اهله ~
M-512[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله ، وش استفدنا منهن قبحهن الله هاالخادمات.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربعنا يحبون البهرجة الكذابة
يعني جيبها يالثور خادمة منزلية
فجأة تصير جليسة اطفال ومربية اطفال
اكيد بتلعن ثواة يوم تنام اثنين بالليل وتصحى فجر ربنا يوميآ
انا لا أئيد ولاكن هناك حقائق يجب الوقوف عندها
ماهو دور الآم التي لا تعرف من الأمومة سوى اسمها
كل شي على الشغالة حتى الطفل والطفلة عليها
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
الأمهات فرطن بالأمانة وفلذات اكبادهن الضحية
هذه نتيجة التصرف الخطأ
مغرد[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا حول ولا قوى الا بالله الى عنده اطفال كيف يعطيه قلبه يروح وهو واهله ويتركهم انا خيرت اهلى بين العمل والجلسه فىالبيت يا انا يا هى والحمد مشت الا مور تمام الا م والله تربي ابنا ئها اهم من عملها الله يصبر قلب امه وابوه يارب سترك خبر شنيع وفضيع