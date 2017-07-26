الأزهر: الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس باطلة شرعا وقانونا - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

طالبت هيئة كبار العلماء في الأزهر بجمهورية مصر العربية، دول العالم ومنظمة اليونيسكو والهيئات الإسلامية والعالمية ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها نحو تحرير بيوت الله في القدس وفلسطين، محذرة العالم كله من السكوت عن هذه الممارسات العدوانية التي تهدد السلام في العالم.

ووصفت الهيئة الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم القدسي بأنها باطلة شرعًا وقانونًا، ولا تستند إلى أي مبدأ إنساني أو حضاري.

جاء ذلك في ختام اجتماع هيئة كبار العلماء بالأزهر الذي عُقد بالقاهرة اليوم برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وأعلن الأزهر عن عقد مؤتمر عالمي عن القدس في أواخر شهر سبتمبر المقبل، على أن يسبقه التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات ذات الشأن.