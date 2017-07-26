عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة العشاء بمحيط الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أدى عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة وضواحيها ومن داخل أراضي الـ48، صلاة العشاء في الساحات والشوارع والطرقات المحيطة بالمسجد الاقصى المبارك وبالقرب من سور القدس التاريخي رفضا لإجراءات الاحتلال بخصوص المسجد الأقصى .

وأمّ الشيخ يوسف أبو سنينة خطيب المسجد الاقصى، جموع المصلين، واختتم الصلاة بدعاء طويل للمسجد الاقصى وتأمين المصلين عليها بأصوات عالية وموحدة .

وأفادت مصادر محلية في القدس، بإن قوات الاحتلال استبقت الصلاة بإغلاق الشوارع والطرقات في تخوم البلدة القديمة، وتحديدا من حي رأس العامود وسلوان ووادي الجوز والصوانة والشيخ جراح، في محاولة منها للحدّ من تدفق المواطنين الفسطينيين على ميادين الاعتصام وساحات الصلوات .