بالفيديو.. وفاة سعوديين وإصابة 13 بينهم إماراتيين إثر حادث مروع بسلطنة عمان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توفي سعوديان وأصيب 13 آخرون بينهم إماراتيون، إثر حادث تصادم مروع بمنطقة قرن العلم بولاية أدم بسلطنة عمان، مساء أمس الثلاثاء، بين 3 مركبات تحمل لوحات سعودية وإماراتية، نتج عنه نشوب حريق في مركبتين،.

وأوضحت الشرطة العُمانية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين من الجنسيتين السعودية والإماراتية، وأن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والبالغة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.