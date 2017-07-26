بالفيديو.. وفاة سعوديين وإصابة 13 بينهم إماراتيين إثر حادث مروع بسلطنة عمان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. وفاة سعوديين وإصابة 13 بينهم إماراتيين إثر حادث مروع بسلطنة عمان
توفي سعوديان وأصيب 13 آخرون بينهم إماراتيون، إثر حادث تصادم مروع بمنطقة قرن العلم بولاية أدم بسلطنة عمان، مساء أمس الثلاثاء، بين 3 مركبات تحمل لوحات سعودية وإماراتية، نتج عنه نشوب حريق في مركبتين،.
وأوضحت الشرطة العُمانية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين من الجنسيتين السعودية والإماراتية، وأن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والبالغة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
qlq[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الميت
ويشافي المصاب
ويصبر اهلهم وذويهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30485 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين ,, آمين ,,