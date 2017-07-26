بالفيديو.. مرابطو الحد الجنوبي ينقذون مواطن من الغرق في السيل الجارف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام جنود من المرابطين في الحد الجنوبي بإنقاذ مواطن احتجزت مركبته في سيل جارف بمدينة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، مشيدين بدور جنودنا البواسل في إنقاذ المواطنين من أي خطر على حياتهم وليس فقط حماية الحدود.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا هاتف أحد المواطنين، مواطناً متمسكاً بشجرة في مجرى سيل جارف بعدما تمكن من الخروج من مركبته التي احتجزت، قبل أن يقترب قائد المدرعة منه حتى تم انتشاله بصحة جيدة.