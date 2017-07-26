بالفيديو.. مرابطو الحد الجنوبي ينقذون مواطن من الغرق في السيل الجارف - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مرابطو الحد الجنوبي ينقذون مواطن من الغرق في السيل الجارف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام جنود من المرابطين في الحد الجنوبي بإنقاذ مواطن احتجزت مركبته في سيل جارف بمدينة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، مشيدين بدور جنودنا البواسل في إنقاذ المواطنين من أي خطر على حياتهم وليس فقط حماية الحدود.
وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا هاتف أحد المواطنين، مواطناً متمسكاً بشجرة في مجرى سيل جارف بعدما تمكن من الخروج من مركبته التي احتجزت، قبل أن يقترب قائد المدرعة منه حتى تم انتشاله بصحة جيدة.
#قواتنا_المسلحة الباسلة أعمالهم ليست محصورة على حماية الحدود وردع المعتدين.
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درس إنساني يقدمه #جنودنا_البواسل🇸🇦 من #الحد_الجنوبي👇 pic.twitter.com/0w1rRhTq6s
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) July 26, 2017
الابهاوي[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدكم ويكتب اجركم يا ابطال
qlq[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابطال ..
ترفعون الراس
عون للوطن وعون للمواطن
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابطال في كل ميدان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30485 ] نشر منذ 1 ساعة
بيض الله وجيهكم ياابطال ..
.. الله ينصركم على أعدائكم ويردكم لنا سالمين غانمين ,, آمين ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 46 دقيقة
الا بطال ابطال على الا رض وفى البحر وفى الجو الله يحفظكم وينصركم ونحتفل فيكم قريب انشا الله