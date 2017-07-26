التعليم تدرس دمج مرحلة رياض الأطفال بالصفين الأول والثاني الإبتدائي - صحيفة صدى الالكترونية

التعليم تدرس دمج مرحلة رياض الأطفال بالصفين الأول والثاني الإبتدائي
أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وتحديد الاحتياج من المدارس القائمة والجديدة، والمعلمات، والفائض المتوقع من المعلمين، والمتطلبات الفنية والتجهيزات اللازمة لعملية الدمج، وفق بيانات الطلاب المسجلين والنمو المتوقع خلال 10 سنوات.
وتهدف وزارة التعليم لتحديد الاحتياجات التعليمية من مبانٍ ومعلمين، لدمج مرحلة رياض الأطفال، مع الصفين الأول والثاني الابتدائي.
وشمل القرار إعداد خطة للتحول يحدد بها الجدول الزمني، وإمكانية التطبيق، ودراسة التكاليف لتنفيذ خطة التحول، وتحديد التدفقات المالية السنوية اللازمة، على أن تُرفع الدراسة وآلية تنفيذها للوزير خلال ثلاثة أشهر.
الجهن[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 4 ساعات
قرار خاطئ
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 3 ساعات
اقترح عليكم ان الي يدرس الابتدائي مدرسات تكون المدارس الابتدائيه الاولاد كلها مدرسات مثل مدارس الابتدائية للبنات وتكون مفصوله مدارس الاولاد عن مدارس البنات لكن طاقم التدريس كله من النساء
وذلك بعد مالاحظت الفرق الكبير والشاسع في مستوى ابني وابناء اخواني وابناء جيراني
وبين بناتي وبنات اخواني وجيراني
فرق شاسع في التعليم والمهارات والاملاء والحفظ والرياضيات وكل شيء
همس ~[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 3 ساعات
المراه تعاملها أفضل مع الأطفال ~
والطلاب الصغار واهلهم راح يكونون متطمنين اكثر ~
الواقع[ عدد التعليقات: 4811 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شيء الفصل بين الأولاد والبنات للسبب الاعتداء بالضرب على البنات الضعيفات فبعض الأولاد يأخذ صفات أسرته العدوانية المتنمرة
ابو ياسر .[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 1 ساعة
انت الله يبارك فيك
طلع اولادنا وبناتنا من البيوت المستأجره الخربه
وبعدها
يسير خير
الله يفرجها علينا
مغرد[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 51 دقيقة
غيوووور كلا مك صح والله نعم المفروض الا طغال لهم مدرسه حرمه حتى تعرف كيف تعا مل مع الا طفال يخافون من الرجال اى المدرس بس الحرمه مايخا فون ويتعلمون افضل كذلك الحرمه تكون عا طفيه مع الا طفال وتعرف كيف تتصرف الرجال بصراحه مو عارف