التعليم تدرس دمج مرحلة رياض الأطفال بالصفين الأول والثاني الإبتدائي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وتحديد الاحتياج من المدارس القائمة والجديدة، والمعلمات، والفائض المتوقع من المعلمين، والمتطلبات الفنية والتجهيزات ‏اللازمة لعملية الدمج، وفق بيانات الطلاب المسجلين والنمو المتوقع خلال 10 سنوات.

وتهدف وزارة التعليم لتحديد الاحتياجات التعليمية من مبانٍ ومعلمين، لدمج مرحلة رياض الأطفال، مع الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وشمل القرار إعداد خطة للتحول يحدد بها الجدول الزمني، وإمكانية التطبيق، ودراسة التكاليف لتنفيذ خطة التحول، وتحديد التدفقات المالية السنوية اللازمة، على أن تُرفع الدراسة وآلية تنفيذها للوزير خلال ثلاثة أشهر.