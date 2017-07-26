 أمريكا تؤكد احرازها تقدم في مفاوضات حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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أمريكا تؤكد احرازها تقدم في مفاوضات حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أمريكا تؤكد احرازها تقدم في مفاوضات حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
واشنطن(صدى):

أوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، أمس الثلاثاء، أن واشنطن أحرزت تقدماً ملحوظاً في محادثاتها مع الصين بشأن فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على بيونجيانج بسبب أحدث تجاربها الصاروخية .
وقالت هيلي في تصريح للصحفيين، إنها شعرت بسعادة إزاء رد الصين المبدئي والجدي على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية بفرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وأضافت نعرف أن الصين تتشارك وتتفاوض مع روسيا ، مبية أن الاختبار الحقيقي سيكون هو ما سيتوصلون إليه مع روسيا .


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