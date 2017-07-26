بالفيديو.. " بلدي الرياض " يكشف شروط السماح بعربات " فود ترك " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ” بلدي الرياض ” يكشف شروط السماح بعربات ” فود ترك “
كشف المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالرياض محمد الشويمان، عن الشروط اللازمة للسماح ببيع الأطعمة المنتقلة والمعروفة باسم الـ” فود ترك “، وتوصيات المجلس التي رفعها لأمانة المنطقة لدعم هذه المشروعات.
وقال الشويمان في مداخلة هاتفية مع برنامج “المرصد” على قناة “الاقتصادية”، إنه لابد من مطابقة العربات للاشتراطات الصحية في إعداد الأطعمة والتعامل مع المواد الخام، وألا تكون في أماكن تسبب ضيقاً للسكان أو المارة، مضيفا أن المجلس رفع لأمانة الرياض توصيات بضرورة دعم هذه المشروعات، والمساعدة في استمرار تلك العربات مع تشديد الرقابة عليها، والعمل على توفير فرص عمل للمرأة وفق الضوابط الشرعية.
وأشار الشويمان إلى أن المجلس البلدي ينظر إلى تلك العربات على أنها فرص استثمارية جاذبة للشباب، وتأتي في سياق دعم رؤية 2030 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 4 ساعات
فود تراك – شاحنة الاطعمة
ممتازة للشباب والبنات
مربحه وتزيد من الدخل
صحيح تحتاج رقابه لكن تحتاج دعم وفهم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو تركي لو تشوف الهيصه والميصه الي صارت حول عربات الاطعمه الي فيها بنات
كان غيرت رايك
يارجل اخذاتها دلع ومياعه
صحيح فيه بنات محاتجين العمل ومؤدبات
لكن الطالح خرب الشغله على الصالح
مغرد[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 40 دقيقة
غيووور لا تشك يا خى يمكن جيعا نيين يبون اكل ومسببين زحام وانت تقول هيصه ههههههههههههههههههههه