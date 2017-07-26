بالفيديو.. " بلدي الرياض " يكشف شروط السماح بعربات " فود ترك " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالرياض محمد الشويمان، عن الشروط اللازمة للسماح ببيع الأطعمة المنتقلة والمعروفة باسم الـ” فود ترك “، وتوصيات المجلس التي رفعها لأمانة المنطقة لدعم هذه المشروعات.

وقال الشويمان في مداخلة هاتفية مع برنامج “المرصد” على قناة “الاقتصادية”، إنه لابد من مطابقة العربات للاشتراطات الصحية في إعداد الأطعمة والتعامل مع المواد الخام، وألا تكون في أماكن تسبب ضيقاً للسكان أو المارة، مضيفا أن المجلس رفع لأمانة الرياض توصيات بضرورة دعم هذه المشروعات، والمساعدة في استمرار تلك العربات مع تشديد الرقابة عليها، والعمل على توفير فرص عمل للمرأة وفق الضوابط الشرعية.

وأشار الشويمان إلى أن المجلس البلدي ينظر إلى تلك العربات على أنها فرص استثمارية جاذبة للشباب، وتأتي في سياق دعم رؤية 2030 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.