بالفيديو.. جامع مركز الملك عبدالله المالي يترشح لنهائيات جائزة عالمية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. جامع مركز الملك عبدالله المالي يترشح لنهائيات جائزة عالمية
ترشح المسجد الجامع في مركز الملك عبدالله المالي إلى نهائيات جائزة مهرجان العمارة الدولي للعام الحالي 2017، ويعلَن الفائز بالجائزة في الحفل الذي سيقام في العاصمة الألمانية في منتصف نوفمبر المقبل.
والجامع من تصميم شركة “العمرانية” التي استوحى مهندسوها التصميم من بلورات رمال الصحراء، ويقع في قلب المركز المالي على مساحة ستة آلاف متر مربع وبارتفاع ثلاثة طوابق، ويسمح التصميم المميز للجامع بدخول الإضاءة الطبيعية إليه، ويعد الجامع تحفة معمارية فريدة.
تفتخر #العمرانية بوصول المسجد الجامع في المدينة المالية لنهائيات جائزة مهرجان العمارة العالمية لعام ٢٠١٧
الرياض#https://t.co/haYYWtHZI2 pic.twitter.com/6BdF2D2Jcd
— Omrania (@Omrania_KSA) July 25, 2017
qlq[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحفه فنية من وطني الغالي