بالفيديو.. جامع مركز الملك عبدالله المالي يترشح لنهائيات جائزة عالمية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ترشح المسجد الجامع في مركز الملك عبدالله المالي إلى نهائيات جائزة مهرجان العمارة الدولي للعام الحالي 2017، ويعلَن الفائز بالجائزة في الحفل الذي سيقام في العاصمة الألمانية في منتصف نوفمبر المقبل.

والجامع من تصميم شركة “العمرانية” التي استوحى مهندسوها التصميم من بلورات رمال الصحراء، ويقع في قلب المركز المالي على مساحة ستة آلاف متر مربع وبارتفاع ثلاثة طوابق، ويسمح التصميم المميز للجامع بدخول الإضاءة الطبيعية إليه، ويعد الجامع تحفة معمارية فريدة.