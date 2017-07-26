الأهلي المصري يفوز على الوحدة الإماراتي بهدفين نظيفين في البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

اقتنص فريق الأهلي المصري أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم للأندية بعد فوزه على نظيره الوحدة الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة التي تستضيفها مصر حاليًا.

وبهذه النتيجة، تقاسم الأهلي المركز الثاني مع فريق نصر حسين داي الجزائري قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الثالثة، فيما تذيل الوحدة الإماراتي ترتيب المجموعة بدون نقاط، وتصدر الفيصلي الأردني الترتيب بست نقاط.