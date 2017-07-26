بالفيديو.. تصرفات جنونية لمراهقتين بمهرجان وجدة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

لفتت فتاتان في سن المراهقة أنظار الحضور بمهرجان وجدة لفن الراي بالمغرب، بعدما تفاعلتا بإعجاب وفرحة هيستيرية مع أداء المغني فيصل الصغير.

وأخذت الفتاتان في الصراخ بجنون ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى البكاء من فرط تفاعلهما وتأثرهما بالمغني ذي الأصول الجزائرية والذي يحمل الجنسية المغربية حاليا.