بالفيديو.. تصرفات جنونية لمراهقتين بمهرجان وجدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تصرفات جنونية لمراهقتين بمهرجان وجدة
لفتت فتاتان في سن المراهقة أنظار الحضور بمهرجان وجدة لفن الراي بالمغرب، بعدما تفاعلتا بإعجاب وفرحة هيستيرية مع أداء المغني فيصل الصغير.
وأخذت الفتاتان في الصراخ بجنون ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى البكاء من فرط تفاعلهما وتأثرهما بالمغني ذي الأصول الجزائرية والذي يحمل الجنسية المغربية حاليا.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 2 ساعتين
لالالالالالالا الوضع خطير …
مبزرة .. وتقليد غبي .. وين أهلهم .. ياقلبي الصغير لا تحزن ……
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 48 دقيقة
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به
اللهم احفظ ابنائنا وبناتنا من شرور الفتن والانحلال والتبرج
والله اخشى من تداعيات هيئة الترفيه عندنا انها توصل المراهقين لهذه المرحله
لان بوادر هيئة الترفيه لاتبشر بخير
يريدون نشر الحفلات الغنائية ودعوة الناس للتجمع عليها
المــالكي[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 36 دقيقة
شي محزن ورب الكعبه ان يحصل مثل هذا الحفل ومثل هذا التعري والتبرج في بلادنا
اللهم من اراد هذا البلد بسوء اللهم اجعل كيده في نحره ياارب , (قلبي يتألم )
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 32 دقيقة
فتحت الخبر على أساس أنه حصل في جده .. وزال العجب لما علمت أنه في المغرب .
صداوي[ عدد التعليقات: 1171 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههه المالكي وجده في المغرب ماهو جده 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😋😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂