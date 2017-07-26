 بالفيديو.. تصرفات جنونية لمراهقتين بمهرجان وجدة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

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بالفيديو.. تصرفات جنونية لمراهقتين بمهرجان وجدة

بالفيديو.. تصرفات جنونية لمراهقتين بمهرجان وجدة
مليكة فؤاد(صدى):

لفتت فتاتان في سن المراهقة أنظار الحضور بمهرجان وجدة لفن الراي بالمغرب، بعدما تفاعلتا بإعجاب وفرحة هيستيرية مع أداء المغني فيصل الصغير.

وأخذت الفتاتان في الصراخ بجنون ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى البكاء من فرط تفاعلهما وتأثرهما بالمغني ذي الأصول الجزائرية والذي يحمل الجنسية المغربية حاليا.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 2 ساعتين

لالالالالالالا الوضع خطير …
مبزرة .. وتقليد غبي .. وين أهلهم .. ياقلبي الصغير لا تحزن ……

[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 48 دقيقة

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به
اللهم احفظ ابنائنا وبناتنا من شرور الفتن والانحلال والتبرج
والله اخشى من تداعيات هيئة الترفيه عندنا انها توصل المراهقين لهذه المرحله
لان بوادر هيئة الترفيه لاتبشر بخير
يريدون نشر الحفلات الغنائية ودعوة الناس للتجمع عليها

[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 36 دقيقة

شي محزن ورب الكعبه ان يحصل مثل هذا الحفل ومثل هذا التعري والتبرج في بلادنا

اللهم من اراد هذا البلد بسوء اللهم اجعل كيده في نحره ياارب , (قلبي يتألم )

[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 32 دقيقة

فتحت الخبر على أساس أنه حصل في جده .. وزال العجب لما علمت أنه في المغرب .

[ عدد التعليقات: 1171 ] نشر منذ 9 دقائق

ههههههه المالكي وجده في المغرب ماهو جده 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😋😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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