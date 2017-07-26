بالصور.. أمير الباحة يفتتح جامع ومجمع نخال الدعوي ويشيد بتصميمه - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة، جامع ومجمع نخال الدعوي بمحافظة القرى، بتكلفة مالية بلغت ما يقارب 21 مليون ريال، على مساحة قرابة 18000 متر مربع.

وأبدى الأمير حسام إعجابه بالتصميم الهندسي والتنفيذ للجامع، مؤكدا أخذ تصميم جامع نخال كنموذج لتنفيذ جوامع المنطق.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنخال، محمد بن زنان الغامدي، أن جامع ومجمع نخال الدعوي يقع في بوابة منطقة الباحة الشمالية بمركز نخال التابع لمحافظة القرى، ويمثل معلمًا حضاريًّا على مستوى المنطقة .

وأضاف الغامدي أنه بدأ العمل في هذا الجامع والمجمع الدعوي عام 1434هـ، على نفقة أهل الخير ، مشيرا إلى أن الذي أشرف على بنائه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز نخال التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة .

وأردف أن المجمع يتكون من جامع يتسع لأكثر من 3000 مصلٍّ بقسميه رجال ونساء بالإضافة لملحقاته وهي سكن للإمام وسكن للمؤذن، ومركز الكرام لغسيل الموتى ودورتي مياه مستقلّه، بالإضافة إلى مقر للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنخال بقسميه رجال ونساء.

كما يوجد بالمجمع قاعة للمحاضرات تتسع لقرابة 300 شخص مجهزة بأعلى التقنيات وعدد من المحلات الوقفية، كما أن المجمع جُهِّز بأحدث وسائل التقنيه الحديثه من شبكات لا سلكيه وشبكات هاتفيه و ووسائل سلامة وكمرات مراقبه .