أخطاء غير متعمدة في المطبخ قد تسبب أمراضاً لأسرتك - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

لكل منا عاداته التي يتبعها أثناء تحضير الطعام، والتي من الممكن أن تكون سبباً في إصابة أفراد الأسرة ببعض الأمراض نتيجة تراكم البكتيريا عليه.

ذكر موقع ” matsecooks”، بعض الأخطاء التي يمكن أن لا تنتبه لها ربة المنزل في تدبير المطبخ، والتي تؤثر على جودة الطعام وصحة أفراد المنزل، كما يلي :

-غسل اللحوم والدواجن النيئة في الحوض مباشرة دون وضعها في طبق خاص، يساعد ذلك على انتشار البكتيريا بسهولة في المطبخ.

-حفظ الطعام الدافئ في الثلاجة، دون التأكد من أنه وصل إلى درجة الحرارة المناسبة.

-ترك ملعقة الطبخ في وعاء الطهي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فساد الطعام سريعاً.

-تذوق الطعام أثناء طهيه، يساعد ذلك على انتقال البكتيريا الموجودة في اللعاب إلى الطعام وتكاثرها به.

-حفظ الأطعمة في الفريزر دون تغليفها.

– استخدام نفس لوح التقطيع للحوم والدواجن والخضراوات.

-استعمال الـ”مايكروويف” لإذابة الطعام المجمد، وخاصةً اللحوم.