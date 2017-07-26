أخطاء غير متعمدة في المطبخ قد تسبب أمراضاً لأسرتك - صحيفة صدى الالكترونية

أخطاء غير متعمدة في المطبخ قد تسبب أمراضاً لأسرتك
لكل منا عاداته التي يتبعها أثناء تحضير الطعام، والتي من الممكن أن تكون سبباً في إصابة أفراد الأسرة ببعض الأمراض نتيجة تراكم البكتيريا عليه.
ذكر موقع ” matsecooks”، بعض الأخطاء التي يمكن أن لا تنتبه لها ربة المنزل في تدبير المطبخ، والتي تؤثر على جودة الطعام وصحة أفراد المنزل، كما يلي :
-غسل اللحوم والدواجن النيئة في الحوض مباشرة دون وضعها في طبق خاص، يساعد ذلك على انتشار البكتيريا بسهولة في المطبخ.
-حفظ الطعام الدافئ في الثلاجة، دون التأكد من أنه وصل إلى درجة الحرارة المناسبة.
-ترك ملعقة الطبخ في وعاء الطهي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فساد الطعام سريعاً.
-تذوق الطعام أثناء طهيه، يساعد ذلك على انتقال البكتيريا الموجودة في اللعاب إلى الطعام وتكاثرها به.
-حفظ الأطعمة في الفريزر دون تغليفها.
– استخدام نفس لوح التقطيع للحوم والدواجن والخضراوات.
-استعمال الـ”مايكروويف” لإذابة الطعام المجمد، وخاصةً اللحوم.
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