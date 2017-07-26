5 أطعمة تٌسبب تراكم الدهون عليك تجنبها - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

يعاني العديد من الرجال من تراكم الدهون في منطقة البطن ” الكرش ” ، حيث أكدت إحدى الدراسات أن 54 % من الأشخاص البالغين في الولايات المتحدة يعانون من السمنة وتراكم الدهون في تلك المنطقة، وذلك وفقا لتقرير صدر في مجلة “جمعية الطب الأمريكية”.

فإذا كنت ممن يعانون من ” الكرش ” ، يجب أن تقلل من تناول هذه الأطعمة الخمسة على الفور، حيث أنها تزيد من احتمال تراكم الدهون في منطقة البطن:

-الأطعمة المشبعة بالدهون، كالبطاطس المقلية و”الشيبسي”، والتي تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير. كما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة كبيرة من الدهون الغير مشبعة، والتي تستقر في النهاية في منطقة البطن.

-اللحوم الحمراء، ذكر الموقع أن الأشخاص الذين يأكلون اللحوم الحمراء بصورة كبيرة، هم أيضاً عرضة لاكتساب الوزن، كما أن تناول ما يعادل شريحة لحم صغيرة في اليوم، يزيد الوزن حوالي 2 كيلو و25 جرام خلال 5 سنوات.

-السكر المكرر من الأطعمة التي تزيد من نسبة الأنسولين في الدم، مما يساعد على تخزين الدهون في الجسم، وخاصةً في منطقة البطن.

-المشروبات الغازية، تحتوي على سعرات حرارية عالية، والتي تتسبب في زيادة كبيرة في الوزن وخاصةً في منطقة البطن.

-الكربوهيدرات الموجودة في المعجنات والكعك، يتم هضمها بسرعة وتخزن فيما بعد على شكل دهون في الجسم ومنطقة البطن.