أب ينقذ طفلته الرضيعة من الموت عقب ملاحظته بٌكاءها بطريقة غريبة - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

لاحظ رجل أن طفلته الرضيعة تبكي بطريقة غريبة ومختلفة، فقام بنقلها إلى المستشفى فوراً، ليكتشف أنه كان على وشك أن يفقد الطفلة.

وحذر ستو بونسال، 45 عاماً، الآباء والأمهات بالانتباه جيداً لطريقة بكاء أطفالهم، بعد تجربته المريرة مع طفلته ميغان التي تبلغ من العمر 4 أسابيع فقط.

وفي تفاصيل الحادث، لاحظ بونسال بأن طريقة بكاء طفلته غير اعتيادية، فهرع بها إلى المستشفى حيث شخّص الأطباء حالتها بتسمم إنتاني في الأمعاء.

وبحسب التقارير، دخلت الطفلة في غيبوبة دامت ثلاثة أيام قبل أن تبدأ بالتماثل للشفاء شيئاً فشيئاً.

أما الأب وهو مهندس خدمات من بيرنلي، فقال : ” أعرف أن جميع الأطفال يبكون، وأنا لست غبياً، ولكنني شعرت بأن بكاء طفلتي كان مختلفاً ” .

وأضاف: “عندما عدت من عملي، أخبرتني زوجتي بأن الطفلة تبكي على هذا النحو منذ ساعات، فازدادت مخاوفي وقررنا نقلها إلى المستشفى على الفور”.

وبعد معاينة الطفلة، قام الأطباء بنقلها إلى غرفة العناية المركزة حيث دخلت في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام قبل أن تتماثل للشفاء تماماً .