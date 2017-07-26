ترامب: حزب الله يشكل تهديدا للبنان وللشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى الذي يزور واشنطن حالياً .

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود لبنان لحماية حدوده لمنع تنظيم “داعش” الإرهابي، وغيره من الجماعات المتشددة من كسب موطئ قدم لها داخل البلد ووعد باستمرار المساعدة الأمريكية.

وقال الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري : مساعدة أمريكا يمكن أن تساهم في ضمان أن يكون الجيش اللبناني هو المدافع الوحيد الذي يحتاجه لبنان.

واعتبر الرئيس ترامب أن تنظيم حزب الله الشيعى اللبنانى يشكل “تهديداً ” للشرق الأوسط برمته ، مؤكداً أن حزب الله هو تهديد للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني وللمنطقة برمتها .

من جانبه أعرب رئيس الوزراء اللبناني، عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني .