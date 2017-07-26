" اللعب على المكشوف " .. اتفاقية تعاون بين الجزيرة القطرية ووكالة إيرنا الإيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

” اللعب على المكشوف ” .. اتفاقية تعاون بين الجزيرة القطرية ووكالة إيرنا الإيرانية
استمرارا في توطيد العلاقات القطرية الإيرانية، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن مديرها العام محمد خدادي، التقى مصطفى سواق، مدير عام قناة الجزيرة القطرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك.
ونقلت الوكالة أن “ خدادي ” حذر من مساعي عرقلة النشاطات الإعلامية، بحسب تعبيره، مشيرة إلى أن مدير عام قناة الجزيرة أشاد خلال اللقاء ال1ي جمعهما ، بالتاريخ الإيراني العريق، حسب وصفه.
ويزور “ خدادي ” دولة قطر بدعوة من “ لجنة حقوق الإنسان ” القطرية للمشاركة في ملتقى حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر ” ، الذي بدأت أعماله أمس الأول.
يذكر أن عددا من الموظفين في قناة الجزيرة يحملون الجنسية الإيراني وموالون لملالي طهران.
وقد بادرت إيران بإعلان استعدادها لدعم قطر استغلالاً للأزمة القائمة وهو الأمر الذي تفاعلت معه حكومة قطر، ومن بين المطالب التي كانت الدول المقاطعة اشترطتها على قطر، إعلان خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، الأمر الذي لقى رفضا من الجانب القطري الموالي لنظام الملالي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30482 ] نشر منذ 1 ساعة
تعاوَنَوا على الإثم والعدوان ,,
,,, طبعاً إيران فرحانه وترقص على اختلاف العرب وتزيد النار وقود ,,
,, لعنهم الله جميعاً وأخزاهم وأذلهم ,, آمين ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 4809 ] نشر منذ 1 ساعة
أكيد متفقين من السابق والآن لان هدفهم واحد وهو إسقاط وتقسيم الدول العربية دولة وراء دولة والآن انكشف امرهم ويجب على السعودية ومصر اعلان ان اي تجاوز عسكري في حدود اي بلد عربي فسوف يجابه عسكرا وبكل حزم وقوة كائن من كان
نهى العنزي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 52 دقيقة
حين تتآمر الشياطين وتضع مخالبها
على مصالح الدول المجاوره هنا نقول
إنتحار العروبة بخطوات قطر نحو التحالف
على الإرهاب لإلحاق الضرر بدول آمنه مطمئنه وشن هجومها إعلاميا وسياسيا
إيران وقطر عملة إرهابية تعاونية مشتركه