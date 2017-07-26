" اللعب على المكشوف " .. اتفاقية تعاون بين الجزيرة القطرية ووكالة إيرنا الإيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

استمرارا في توطيد العلاقات القطرية الإيرانية، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن مديرها العام محمد خدادي، التقى مصطفى سواق، مدير عام قناة الجزيرة القطرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

ونقلت الوكالة أن “ خدادي ” حذر من مساعي عرقلة النشاطات الإعلامية، بحسب تعبيره، مشيرة إلى أن مدير عام قناة الجزيرة أشاد خلال اللقاء ال1ي جمعهما ، بالتاريخ الإيراني العريق، حسب وصفه.

ويزور “ خدادي ” دولة قطر بدعوة من “ لجنة حقوق الإنسان ” القطرية للمشاركة في ملتقى حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر ” ، الذي بدأت أعماله أمس الأول.

يذكر أن عددا من الموظفين في قناة الجزيرة يحملون الجنسية الإيراني وموالون لملالي طهران.

وقد بادرت إيران بإعلان استعدادها لدعم قطر استغلالاً للأزمة القائمة وهو الأمر الذي تفاعلت معه حكومة قطر، ومن بين المطالب التي كانت الدول المقاطعة اشترطتها على قطر، إعلان خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، الأمر الذي لقى رفضا من الجانب القطري الموالي لنظام الملالي.