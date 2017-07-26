بالصور.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على بدء مناقشة إلغاء " أوباماكير " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على بدء مناقشة إلغاء نظام ” أوباماكير ” للرعاية الصحية، مستهلا بذلك نقاشا يستمر أياما عدة حول ملف تسبب بانقسام الغالبية الجمهورية منذ أشهر.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية الليلة أن 50 عضوا بدوأ بدء المناقشة في حين رفضها 50 آخرين، فيما رجح صوت نائب الرئيس مايك بنس الكفة لصالح المؤيدين.

وأشارت القناة ، إلى أن السناتور جون ماكين قد حضر من أريزونا حيث يخضع لعلاج من سرطان الدماغ، وكان من مؤيدي بدء النقاش .

يذكر أن الجمهوريين داخل الكونجرس يعارضون بشدة قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه أوباما ، الأمر الذي أدى إلى تعطيل التصديق على موازنة العام المالي الجديد الذي بدأ أول أكتوبر الجاري ، وقاد إلى إغلاق المقار والخدمات الحكومية لأول مرة منذ 17 عاما .