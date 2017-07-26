فهارس علمية موسعة وشاملة تصدرها مكتبة الحرم المكي الشريف - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أصدر قسم المخطوطات بمكتبة الحرم المكي الشريف، فهارس علمية موسعة وشاملة لجميع مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف والتي يحتاجها الباحث والمحقق لأي مخطوط بالمكتبة من الناحية الببلوجرافية والعلمية والوصفية، وذلك ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس والذي يحثّ دائماً على الاهتمام بأيقونة العلم والمعرفة والتي تتبناها مكتبة الحرم المكي الشريف.

ونوّه مدير مكتبة الحرم المكي الشريف الأستاذ وليد بن صالح باصمد، أنّ منسوبي قسم المخطوطات تكبدوا جهوداً كبيرة ووقتاً ليس بالقصير وعملاً دؤوباً استمر لسنوات لإخراج هذه الحلّة القشيبة، حيث يحتوي هذا العمل العظيم على اثنتي عشر مجلداً مع كشافات لكل فن على حدة؛ ليسهل على الباحثين الوصول إلى المعلومات عن أي مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف إسهاماً في نشر هذه الكنوز وإحياءً لتراثنا الإسلامي والاستفادة منه .

واختتم سعادة مدير مكتبة الحرم المكي الشريف بالشكر والثناء لمعالي الرئيس العام الذي كان له الأثر الأكبر بعد الله في دعم هذه العمل العظيم والذي أتاح فرصة طباعة هذه الفهارس والتي -بإذن الله- ستكون عوناّ وذخراَ لطلبة العلم .