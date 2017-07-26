الجيش اللبناني يعتقل 50 إرهابيًا خطرًا يختبئون بمخيمات اللاجئين السوريين - صحيفة صدى الالكترونية

الجيش اللبناني يعتقل 50 إرهابيًا خطرًا يختبئون بمخيمات اللاجئين السوريين
أعلن قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أن الجيش يحتجز 50 إرهابيًا خطرين، من بين مئات أُلْقِىَ القبض عليهم في مداهمات أمنية على بعض مخيمات اللاجئين السوريين.
وقال ” عون ” إن من بين المعتقلين إرهابيين متورطين في الهجوم على بلدة ” عرسال ” في 2014، بالإضافة إلى خطف جنود بالجيش اللبناني، وألقى القبض عليهم في الحملات الأمنية المكبرة التي بدأت الشهر الماضي.
وأشار ” عون ” إلى أن الجيش لن يسمح بتحويل مخيمات اللاجئين إلى ستار للإرهابيين؛ يمكنهم من خلالها التخطيط في الخفاء، والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل اللبناني.
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