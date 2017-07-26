الجيش اللبناني يعتقل 50 إرهابيًا خطرًا يختبئون بمخيمات اللاجئين السوريين - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعلن قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أن الجيش يحتجز 50 إرهابيًا خطرين، من بين مئات أُلْقِىَ القبض عليهم في مداهمات أمنية على بعض مخيمات اللاجئين السوريين.

وقال ” عون ” إن من بين المعتقلين إرهابيين متورطين في الهجوم على بلدة ” عرسال ” في 2014، بالإضافة إلى خطف جنود بالجيش اللبناني، وألقى القبض عليهم في الحملات الأمنية المكبرة التي بدأت الشهر الماضي.

وأشار ” عون ” إلى أن الجيش لن يسمح بتحويل مخيمات اللاجئين إلى ستار للإرهابيين؛ يمكنهم من خلالها التخطيط في الخفاء، والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل اللبناني.