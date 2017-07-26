فيديو مؤثر لمُسنّ يُسرّح شعر زوجته وهي على فراش الموت - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر، لزوج مسن يُسرح شعر زوجته وهي على فراش الموت بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الامريكية.

ويظهر الفيديو المتداول، سيدة مسنة تجلس على سرير بمستشفى ويقف بجوارها زوجها ليمشط شعرها بكل رفق وحنان، يهون عليها آلام مرضها في مشهد إنساني نادر الحدوث، لكون تلك هي المرة الأولى التي يمشط فيها شعرها منذ زواجهما.

ولقى الفيديو إعجاب رواد التواصل، لتأثرهم برد فعل الزوج الذي يدل على حبه ووفائه تجاه زوجته المسنة بالرغم من كبر سنهما.