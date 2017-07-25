 العويس: سعيد بالانضمام للأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 25

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. العويس: سعيد بالانضمام للأهلي

العويس: سعيد بالانضمام للأهلي

العويس: سعيد بالانضمام للأهلي
الرياض(صدى):

عبر الحارس محمد العويس عن سعادته بالانضمام لصفوف النادي الأهلي من خلال تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكتب الحارس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي :” عندما تنتمي لنادي يقف على هرمه رمز رياضي عظيم يتمثل في شخصية الامير خالد بن عبدالله فإنك حتماً ستكرس جل جهدك من أجل أن تفي قامته بما يستحق “.

وأضاف :” وللامير فيصل بن خالد شكر يطال السماء لما بذله في سبيل أن اكون ضمن كتيبة الملكي لمثلك سيدي تقف الكلمات والمشاعر إجلالاً وعلى العهد سنمضي معاً “.

واكمل :” ولحرص رئيسنا الماسي الامير فهد بن خالد تقدير واحترام، وباذن الله برئاستك سنسعد جماهير الملكي فأنت خير من يقود رجال القلعة نحو القمم “.


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 25 دقيقة

مقلب وضحك عليكم يالضفادع أخذ فلوسكم😂😂😂😋

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *