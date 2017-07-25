العويس: سعيد بالانضمام للأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

عبر الحارس محمد العويس عن سعادته بالانضمام لصفوف النادي الأهلي من خلال تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكتب الحارس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي :” عندما تنتمي لنادي يقف على هرمه رمز رياضي عظيم يتمثل في شخصية الامير خالد بن عبدالله فإنك حتماً ستكرس جل جهدك من أجل أن تفي قامته بما يستحق “.

وأضاف :” وللامير فيصل بن خالد شكر يطال السماء لما بذله في سبيل أن اكون ضمن كتيبة الملكي لمثلك سيدي تقف الكلمات والمشاعر إجلالاً وعلى العهد سنمضي معاً “.

واكمل :” ولحرص رئيسنا الماسي الامير فهد بن خالد تقدير واحترام، وباذن الله برئاستك سنسعد جماهير الملكي فأنت خير من يقود رجال القلعة نحو القمم “.