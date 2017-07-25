جريمة قتل تحرم " الليث " من خدمات حارسه فاروق - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تلقى عشاق نادي الشباب صدمة كبرى بعدما قررت السلطات القضائية التونسية اليوم الثلاثاء، منع فاروق بن مصطفى حارس مرمى فريقه الأول لكرة القدم، من السفر خارج تونس، على خلفية جريمة قتل.

وأوضحت إذاعة ” IFM ” أن الشرطة التونسية عثرت على جثة أحد أقربائه ملقاة بمسبح داخل فيلا يمتلكها اللاعب بمنطقة الكورنيش في مدينة بنزرت.

ومن المتوقع تأخر سفر فاروق بن مصطفى إلى المملكة العربية السعودية للالتحاق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لحين انتهاء التحقيقات.