بالفيديو.. متهور يقود شاحنة بسرعة عالية على طريق محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. متهور يقود شاحنة بسرعة عالية على طريق محايل عسير
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قائد سيارة متهور يقود شاحنة بسرعة عالية، على طريق محايل عسير- أبها، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأظهر مقطع فيديو الشاحنة وهي تسير بتهور على الطريق، بما فيه من منحنيات وانحرافات، دون النزول بالسرعة، التي وصلت إلى 110 كلم/ ساعة، وبلا اكتراث بسلامة السيارات الأخرى وركابها، في ظل عدم ازدواج الطريق.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30460 ] نشر منذ 47 دقيقة
لابد من معاقبته هذا المستهتر ,,
abdul[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ 10 دقائق
انا لا اعرف الطريق. هل هناك حد مزدوج لسرعة العربات هناك ؟ مثلا للشاحنات السرعة القصوي ٨٠ك/س وللعربات الصغيرة ١٠٠ك/س. عموما اختلاف السرعة القصوة بين السيارات الصغيرة والشاحنات في مسار واحد له مساوئ كثيرة.