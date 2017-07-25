بالفيديو.. متهور يقود شاحنة بسرعة عالية على طريق محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قائد سيارة متهور يقود شاحنة بسرعة عالية، على طريق محايل عسير- أبها، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأظهر مقطع فيديو الشاحنة وهي تسير بتهور على الطريق، بما فيه من منحنيات وانحرافات، دون النزول بالسرعة، التي وصلت إلى 110 كلم/ ساعة، وبلا اكتراث بسلامة السيارات الأخرى وركابها، في ظل عدم ازدواج الطريق.