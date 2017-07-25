 بالفيديو.. متهور يقود شاحنة بسرعة عالية على طريق محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. متهور يقود شاحنة بسرعة عالية على طريق محايل عسير

بالفيديو.. متهور يقود شاحنة بسرعة عالية على طريق محايل عسير
محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قائد سيارة متهور يقود شاحنة بسرعة عالية، على طريق محايل عسير- أبها، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأظهر مقطع فيديو الشاحنة وهي تسير بتهور على الطريق، بما فيه من منحنيات وانحرافات، دون النزول بالسرعة، التي وصلت إلى 110 كلم/ ساعة، وبلا اكتراث بسلامة السيارات الأخرى وركابها، في ظل عدم ازدواج الطريق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30460 ] نشر منذ 47 دقيقة

لابد من معاقبته هذا المستهتر ,,

[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ 10 دقائق

انا لا اعرف الطريق. هل هناك حد مزدوج لسرعة العربات هناك ؟ مثلا للشاحنات السرعة القصوي ٨٠ك/س وللعربات الصغيرة ١٠٠ك/س. عموما اختلاف السرعة القصوة بين السيارات الصغيرة والشاحنات في مسار واحد له مساوئ كثيرة.

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