أسماء المرشحين على وظيفة مشرف نشاط بجامعة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف، عبر موقعها الإلكتروني، عن أسماء المرشحين من المتقدمين على وظيفة “ مشرف نشاط ” بعمادة شؤون الطلاب، وعن موعد المقابلات الشخصية والتي سوف تعقد بدءً من يوم غد الأربعاء، ولمدة يومان، وذلك عند الساعة العاشرة صباحا (مبنى عمادة شؤون الطلاب)- الدور الثاني، داعية المرشحين لاستكمال ملفاتهم والتأكد من توفر الوثائق التالية:

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية للمتقدم.

– صورة من آخر مؤهل أكاديمي.

– صور من شهادات الدورات التدريبية أو شهادات الخبرة أو المشاركة في النشاط أثناء الدراسة الجامعية في حال وجودها.

– اثبات الارتباط بوظيفة في حال كون المتقدم قد ارتبط بوظيفة سابقة مع بيان مدة العمل.

– صور مشاركة في أعمال تطوعية إذا كان للمتقدم مساهمات سابقة في هذا المجال.

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