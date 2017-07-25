 أسماء المرشحين على وظيفة مشرف نشاط بجامعة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 25

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. أسماء المرشحين على وظيفة مشرف نشاط بجامعة الطائف

أسماء المرشحين على وظيفة مشرف نشاط بجامعة الطائف

أسماء المرشحين على وظيفة مشرف نشاط بجامعة الطائف
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف، عبر موقعها الإلكتروني، عن أسماء المرشحين من المتقدمين على وظيفة “ مشرف نشاط ” بعمادة شؤون الطلاب، وعن موعد المقابلات الشخصية والتي سوف تعقد بدءً من يوم غد الأربعاء، ولمدة يومان، وذلك عند الساعة العاشرة صباحا (مبنى عمادة شؤون الطلاب)- الدور الثاني، داعية المرشحين لاستكمال ملفاتهم والتأكد من توفر الوثائق التالية:

– صورة الهوية الوطنية.
– السيرة الذاتية للمتقدم.
– صورة من آخر مؤهل أكاديمي.
– صور من شهادات الدورات التدريبية أو شهادات الخبرة أو المشاركة في النشاط أثناء الدراسة الجامعية في حال وجودها.
– اثبات الارتباط بوظيفة في حال كون المتقدم قد ارتبط بوظيفة سابقة مع بيان مدة العمل.
– صور مشاركة في أعمال تطوعية إذا كان للمتقدم مساهمات سابقة في هذا المجال.

ولمعرفة أسماء المرشحين، اضغط (هنا ) .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *