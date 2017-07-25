إنهاء تكليف مدير مستشفى بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، فهد الكريع، إن مدير الشؤون الصحية أنهى تكليف مدير مستشفى مركز أبو عجرم التابع لمحافظة دومة الجندل على خلفية تعفن جثة مقيم كانت محفوظة داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى.

وأوضح أن الحادثة نتجت عن تعطل إحدى وحداث الثلاجة التي لم يكن بها سوى جثة واحدة، مشيراً إلى أن المستشفى نقل الجثة إلى مستشفى دومة الجندل، وباشرت فرق الصيانة إصلاح الخلل.

وأكد الكريع أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات في سبيل الرقي بالخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.