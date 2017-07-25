ترامب: حزب الله يشكل خطرًا على لبنان والمنطقة بدعم من إيران - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حزب الله يمثل خطرًا على لبنان، والمنطقة بأكملها، موضّحًا أن التنظيم اللبناني يفاقم المأساة الإنسانية في البلاد، بدعم من إيران.

وأضاف ” ترامب ” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بحديقة البيت الأبيض، إن الجيش اللبناني يحارب لحماية حدوده ضد تنظيمي ” داعش ” و ” جبهة النصرة ” ، وأن واشنطن على استعداد دائم لمساعدة الجيش اللبناني في الحرب على الإرهاب.