ترامب: حزب الله يشكل خطرًا على لبنان والمنطقة بدعم من إيران - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب: حزب الله يشكل خطرًا على لبنان والمنطقة بدعم من إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حزب الله يمثل خطرًا على لبنان، والمنطقة بأكملها، موضّحًا أن التنظيم اللبناني يفاقم المأساة الإنسانية في البلاد، بدعم من إيران.
وأضاف ” ترامب ” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بحديقة البيت الأبيض، إن الجيش اللبناني يحارب لحماية حدوده ضد تنظيمي ” داعش ” و ” جبهة النصرة ” ، وأن واشنطن على استعداد دائم لمساعدة الجيش اللبناني في الحرب على الإرهاب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30460 ] نشر منذ 53 دقيقة
شد حيلك ياابو ايفانكا شوف شغلك معاهم ,,