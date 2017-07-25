 ترامب: حزب الله يشكل خطرًا على لبنان والمنطقة بدعم من إيران - صحيفة صدى الالكترونية

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ترامب: حزب الله يشكل خطرًا على لبنان والمنطقة بدعم من إيران

ترامب: حزب الله يشكل خطرًا على لبنان والمنطقة بدعم من إيران
واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حزب الله يمثل خطرًا على لبنان، والمنطقة بأكملها، موضّحًا أن التنظيم اللبناني يفاقم المأساة الإنسانية في البلاد، بدعم من إيران.

وأضاف ” ترامب ” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بحديقة البيت الأبيض، إن الجيش اللبناني يحارب لحماية حدوده ضد تنظيمي ” داعش ” و ” جبهة النصرة ” ، وأن واشنطن على استعداد دائم لمساعدة الجيش اللبناني في الحرب على الإرهاب.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30460 ] نشر منذ 53 دقيقة

شد حيلك ياابو ايفانكا شوف شغلك معاهم ,,

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