 15 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع شركة طيران أديل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 25

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. 15 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع شركة طيران أديل

15 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع شركة طيران أديل

15 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع شركة طيران أديل
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية “ طيران أديل ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر 15 وظيفة شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من الرياض وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
1- موظف مبيعات المطار (عدد 14 وظيفة للجنسين/ بالرياض وجدة): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرات سابقة.
2- مخطط الهندسة (للرجال/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 تموز/ يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أكتوبر 2017م.
ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من هنا .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *