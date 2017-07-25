15 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع شركة طيران أديل - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية “ طيران أديل ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر 15 وظيفة شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من الرياض وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- موظف مبيعات المطار (عدد 14 وظيفة للجنسين/ بالرياض وجدة): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، مع وجود خبرات سابقة.

2- مخطط الهندسة (للرجال/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 تموز/ يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أكتوبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من هنا .