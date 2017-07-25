 دورة عن كيفية اختيار التخصص في ملتقى آل جميل ضمن فعاليات الصيف بالنماص - صحيفة صدى الالكترونية

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دورة عن كيفية اختيار التخصص في ملتقى آل جميل ضمن فعاليات الصيف بالنماص

دورة عن كيفية اختيار التخصص في ملتقى آل جميل ضمن فعاليات الصيف بالنماص
محمد بن طحيطح تصوير / علي فاضل (صدى):

ضمن فعاليات لجنة التنمية السياحية بمحافظة النماص نظم ملتقى ال جميل الخامس وبرعاية رئيس مركز السرح الاستاذ/عبدالله بن علي بن محيا أقيمت دورة بعنوان (كيف تختار تخصصك الجامعي) للاستاذ المدرب: فواز احمد الشهري والتي استمرت على مدى يومين ابتدأ من الاحد الموافق 29-10-1438هـ وقد تعرف المشاركين على عدة محاور من اهمها :
الاركان الاساسية لاختيار التخصص الجامعي .

اهم اختبارات الميول المهني وتطبيقاتها.

بناء الشخصية الناجحة.

معوقات النجاح وكيفية اجتيازها.

سير الناجحين وكيف حولوا فشلهم الى نجاح.

بعد ذلك استلم المشاركين هدايا و شهادات مشاركة فيما استلم المتميزين هدايا قيمة عبارة عن جهاز اي فون و اي باد .

وقد اعرب رئيس مركز السرح وكذلك رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الاستاذ /عثمان سعد العمري عن شكرهما وتقديرهما للمدرب على دعمه الملتقى بمثل هذه الدورة المثمرة.


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