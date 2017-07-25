دورة عن كيفية اختيار التخصص في ملتقى آل جميل ضمن فعاليات الصيف بالنماص - صحيفة صدى الالكترونية

دورة عن كيفية اختيار التخصص في ملتقى آل جميل ضمن فعاليات الصيف بالنماص
ضمن فعاليات لجنة التنمية السياحية بمحافظة النماص نظم ملتقى ال جميل الخامس وبرعاية رئيس مركز السرح الاستاذ/عبدالله بن علي بن محيا أقيمت دورة بعنوان (كيف تختار تخصصك الجامعي) للاستاذ المدرب: فواز احمد الشهري والتي استمرت على مدى يومين ابتدأ من الاحد الموافق 29-10-1438هـ وقد تعرف المشاركين على عدة محاور من اهمها :
الاركان الاساسية لاختيار التخصص الجامعي .
اهم اختبارات الميول المهني وتطبيقاتها.
بناء الشخصية الناجحة.
معوقات النجاح وكيفية اجتيازها.
سير الناجحين وكيف حولوا فشلهم الى نجاح.
بعد ذلك استلم المشاركين هدايا و شهادات مشاركة فيما استلم المتميزين هدايا قيمة عبارة عن جهاز اي فون و اي باد .
وقد اعرب رئيس مركز السرح وكذلك رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الاستاذ /عثمان سعد العمري عن شكرهما وتقديرهما للمدرب على دعمه الملتقى بمثل هذه الدورة المثمرة.
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