⁠⁠⁠⁠⁠" كريم " تحسم الجدل حول اغتصاب سيدة القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

نفت شركة ” كريم ” للنقل، الشائعات المتداولة بتعرض مواطنة سعودية للاغتصاب على يد سائق تابع للشركة، مؤكدة أنه ليس لها أي أساس من الصحة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، خبرًا عن اغتصاب مواطنة على يد سائق بإحدى شركات النقل، وهو ما أثار جدلًا على تلك المواقع وتخوفات في المجتمع على السيدات.

وأوضحت ” كريم ” ، في بيان لها ردًّا على هاشتاج حمل عنوان ” سايق كريم يغتصب مواطنة ” ، أنها تابعت تغريدات من بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أحد سائقي الشركة اعتدى على سيدة في منطقة القصيم.

وأكدت أن هذه القضية لا علاقة له بالشركة ولا بسائقيها، وأن السائقين العاملين لديها يقومون بعملهم وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأضافت الشركة في بيانها المنشور على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الإشاعات ضدها.