قطر تؤجر طائراتها لبريطانيا والمغرب لتغطية خسائرها - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تؤجر طائراتها لبريطانيا والمغرب لتغطية خسائرها
لجأت خطوط الطيران القطرية، إلى تأجير طائراتها متوسطة المدى من طراز أيرباص A320، لعدة شركات طيران؛ إثر حظر الطيران فوق الأجواء السعودية والبحرينية والإماراتية، الأمر الذي أدى إلى تكدس الطائرات في مطار حمد الدولي بالدوحة، ما زاد من مدة الرحلات وعجز الطائرات عن تغطية المدى.
وأجرت الخطوط المغربية، طائرتين للعمل لصالحها، إضافة إلى استئجار الخطوط البريطانية عدة طائرات.
يُشار إلى أنَّ الخطوط القطرية تخسر 324 رحلة أسبوعية كانت مجدولة لعدة مدن في السعودية، منذ بداية المقاطعة، ما يكبدها خسائر بإلغاء تلك الرحلات، خاصةً أن غالبية الركاب من ركاب ” الترانزيت ” .
سعودي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وبعدين وش دخلنا قسم بالله اخبار مالها داعي وذا عرفنا حنا الشعوب وش دخلنا تاجر ولا اعلام ع كيفه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 1 ساعة
يا مستغني عن إبن عمك واخوك خل بالك ترى ألأغراب ماراح ينفعوك .
أقولها لك اليوم وبكره راح تعرف من كان يحبك وإنت رحت لِِمَن يكرهوك.