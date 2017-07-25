قطر تؤجر طائراتها لبريطانيا والمغرب لتغطية خسائرها - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

لجأت خطوط الطيران القطرية، إلى تأجير طائراتها متوسطة المدى من طراز أيرباص A320، لعدة شركات طيران؛ إثر حظر الطيران فوق الأجواء السعودية والبحرينية والإماراتية، الأمر الذي أدى إلى تكدس الطائرات في مطار حمد الدولي بالدوحة، ما زاد من مدة الرحلات وعجز الطائرات عن تغطية المدى.

وأجرت الخطوط المغربية، طائرتين للعمل لصالحها، إضافة إلى استئجار الخطوط البريطانية عدة طائرات.

يُشار إلى أنَّ الخطوط القطرية تخسر 324 رحلة أسبوعية كانت مجدولة لعدة مدن في السعودية، منذ بداية المقاطعة، ما يكبدها خسائر بإلغاء تلك الرحلات، خاصةً أن غالبية الركاب من ركاب ” الترانزيت ” .