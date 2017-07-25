مسؤول لبناني: حزب الله يهدد بتصفية كل من يخالفه - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعلن وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، معين المرعبي، أن حزب الله يهدد بتصفيه مخالفيه، مشيرًا إلى أن دور الجيش اللبناني في عرسال يتمثل في حماية الأبرياء والنازحين، وأن الدولة ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة بما يخص نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان.

وقال المرعبي، إن اللاجئين السوريين طالبوا الحكومة اللبنانية بالعودة إلى ديارهم شرط تأمين حياتهم مشيرًا إلى أن اللاجئين السوريين يعانون أوضاعًا معيشية صعبة.