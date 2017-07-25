مسؤول لبناني: حزب الله يهدد بتصفية كل من يخالفه - صحيفة صدى الالكترونية

مسؤول لبناني: حزب الله يهدد بتصفية كل من يخالفه
أعلن وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، معين المرعبي، أن حزب الله يهدد بتصفيه مخالفيه، مشيرًا إلى أن دور الجيش اللبناني في عرسال يتمثل في حماية الأبرياء والنازحين، وأن الدولة ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة بما يخص نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان.
وقال المرعبي، إن اللاجئين السوريين طالبوا الحكومة اللبنانية بالعودة إلى ديارهم شرط تأمين حياتهم مشيرًا إلى أن اللاجئين السوريين يعانون أوضاعًا معيشية صعبة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30460 ] نشر منذ 2 ساعتين
اطلقوا عليهم سفهائكم ، ويطفئوا عنكم نارهم ,, الحل بسيط ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 780 ] نشر منذ 1 ساعة
حزب الشيطاان حزب الارهاب
هذا الحزب الخبيث يصنع المخدرات ويرسلها لمهبط الوحي يريد افساد شباب المسلمين في مملكة التوحيد بلاد الحرمين الشريفين
ويصنعها مغشوشه تسبب الهلوسه والامراض النفسية وامراض كثيرة
اللهم دمر حزب الشيطان واحفظ بلاد المسلمين من شره