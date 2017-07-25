قيادي بحزب يمني عن " يوم الصرخة " الحوثي: لم نرَ منكم إلا الشقاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

عَلَّق القيادي في حزب المؤتمر الشعبي اليمني، الدكتور عادل الشجاع، على تَجَمُّع عناصر الميليشيات الانقلابية الحوثية في شارع الخميسين بصنعاء وصعدة على مدار الأيام الماضية، لإحياء ما أسموه بالذكرى السنوية لـ ” يوم الصرخة ” ، قائلاً: ” لم نر منذ مجيئكم إلا الشقاء، وصرختكم لم تجلب السعادة والفرح إلا للأمريكان وإسرائيل ” .

وقال القيادي بالحزب التابع للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح: “الميليشيا الحوثية تصرف الناس إلى الحديث عن القدس والصرخة، بدلاً من الحديث عن حجم الكارثة والخراب والدمار الذي حل باليمن بسبب عتههم ” .

ودعا ” الشجاع ” الشعب اليمني بأن يصحو من ” سباته ” قبل أن تتحول بلاده إلى كومة من الخراب في قبضة عصابة لا تؤمن بالحياة إلا لقاداتها الذين يمارسون الكذب لتَصَدُّر المشهد، وفى مقدمتهم زعيمهم عبد الملك الحوثي.

وأوضح ” الشجاع ” : ” هذه الميليشيات يقودها إنسان شرير انتهازي يلحق شره باليمن واليمنيين البسطاء.. الحوثييون يحتفون بالموت والخراب لليمن بينما هم وقادتهم يتمسكون بالحياة، ويشترون البيوت والسيارات الفارهة بالأموال التي نهبوها ” .